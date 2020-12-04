После войны в Карабахе перед Арменией стоят несколько важнейших задач, решение которых требует дальнейшей интеграции и развития сотрудничества с Россией. Об этом сказал экс-президент Армении Роберт Кочарян.

Одной из таких задач он считает восстановление армии, вооружений и военной техники. По словам Кочаряна, которые приводит «5-й канал», армия понесла колоссальные потери в технике, но он не хочет пугать людей цифрами.

«У нас даже нет боеспособной армии, чтобы защищать границы Сюника. Госграницу охраняет ополчение. Где наше правительство?» — задается вопросом экс-президент.

Фактор России приобретает особую важность и на фоне растущего влияния Турции в регионе. Единственным гарантом безопасности Армении выступает Россия. Она также является огромным рынком сбыта для армянских товаров, и может способствовать экономическому развитию республики.

«Нужна власть, пользующаяся абсолютным доверием для выстраивания правильных отношений с Россией. Это обстоятельство диктует необходимость скорейшей смены власти», — добавил он.

Кочарян уверен, при действующем руководстве Армении наладить эффективный и тесный диалог с Россией невозможно.

Второй президент рассказал об одном эпизоде, связанном с бывшим директором Службы нацбезопасности, который был назначен «за несколько месяцев до войны». Он не назвал имя, но речь идет об Аргишти Кярамяне. По словам Кочаряна, перед главой СНБ была поставлена задача «избавиться от российских агентов», имея в виду тех, кто получил образование в России.

«И как вы себе представляете сотрудничество этой службы с российскими спецслужбами во время войны? При каждой войне взаимодействие между спецслужбами имеет огромное значение – обмен информацией и т.д., не буду раскрывать скобки. И назначается человек с такой миссией. Потом его сняли с работы», — отметил он.

Но этот человек (Кярамян – ред.) до конца оставался с Араиком Арутюняном, утверждает Кочарян. И каждый день что-то докладывал. Второй президент называет это явление двурушничеством. В условиях такого двурушничества невозможно иметь репутацию надежного партнера.

Minval.az