Премьер-министр Армении должен был принять так называемый «план Лаврова» и остановить войну в самом начале, сразу же после доклада начальника Генштаба. Об этом заявил второй президент Армении Роберт Кочарян в интервью «5-му каналу».

По его словам, на четвертый день войны, после известного доклада Оника Гаспаряна о необходимости прекратить войну, Азербайджан продвинулся всего на 3-4 километра, у армянской стороны было около 500 погибших. Именно тогда премьер Никол Пашинян должен был остановить войну.

«Но войну остановили на 44-й день. С несколькими тысячами жертв. У меня в голове не укладывается, почему он не остановил войну, когда генералы говорили, что поражение неизбежно», — сказал Кочарян, слова которого приводит «5-й канал».

Он убежден, что если бы власти с самого начала представили народу реальные масштабы войны и потерь, то никто не обвинил бы Пашиняна в предательстве в случае сдачи территорий. Но построенная на лжи пропаганда и стала фатальной для страны.

Minval.az