Тысячи демонстрантов вышли на улицы Еревана, оказывая давление на премьер-министра Армении Никола Пашиняна и требуя его отставки, в связи с подписанием им заявления по Карабаху, передает армянский интернет-портал news.am со ссылкой на Washington Post.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал сделку болезненным, но необходимым шагом.

Около 4000 демонстрантов прошли маршем по центру Еревана в среду, скандируя «Никол, предатель!» и «Никол, уходи!» Полиция задержала множество демонстрантов во время небольшой акции протеста во вторник, но не смогла помешать большому митингу.

Лидеры армянской оппозиции считают Пашиняна ответственным за то, что он не смог договориться о более раннем прекращении боевых действий на условиях, которые могли бы быть более выгодными для Армении. Однако Артур Ванецян, бывший глава Службы национальной безопасности, возглавляющий оппозиционную партию «Родина», подчеркнул, что оппозиция не настаивала на отмене мирного соглашения.

«Нынешняя власть, потерпевшая полный провал, должна немедленно уйти в отставку и позволить другим политическим силам попытаться хотя бы улучшить ситуацию», — отметил Ванецян.

Minval.az