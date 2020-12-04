В армянском обществе продолжают искать виновных в поражении в войне в Карабахе. Причинами теперь предлагают считать не только политические ошибки и военные просчеты на поле боя, но и неверную стратегию при закупке вооружений. Критике подверглись российские системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также новые истребители. В причинах поражения армянских ПВО попытались разобраться эксперты издания «Взгляд».

Во время острой фазы конфликта в Нагорном Карабахе этой осенью беспилотники турецкого и израильского производства стали главной ударной силой азербайджанской армии. Они подавляли огневую мощь армян, нанося их обороне чувствительный урон. Армянская ПВО при этом не смогла их нейтрализовать. В результате небо над Карабахом принадлежало азербайджанским БПЛА.

Когда дым после боев рассеялся, в Армении зазвучали призывы отказаться от дальнейшего использования и закупки российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны. Причина в том, что данные системы якобы плохо проявили себя в борьбе с беспилотниками. Звучат предложения рассмотреть варианты закупки военной техники у других производителей, например немецких.

Кроме того ставится под сомнение целесообразность недавней покупки российских истребители Су-30СМ. Эти машины так и не сделали в ходе войны ни одного боевого вылета. Критики считают, что потраченные на них немалые деньги можно было употребить с большей пользой, в том числе с точки зрения обороны Нагорного Карабаха.

Эти разговоры стали множиться в Армении практически сразу после окончания войны и ввода в Карабах российских миротворцев. И это не просто кухонные сплетни обывателей. Такое мнение высказывают в том числе отставные армянские военные с большими звездами. Иначе говоря, они предпочитают переложить ответственность за поражение в войне на российское вооружение. Или на все того же Пашиняна, но не за системный кризис армянской государственности, спровоцированный им, а за закупки «неправильного оружия».

В какой-то мере подобные разговоры можно понять, Армения переживает огромное потрясение. Соответственно, разговоры о «неэффективности» поставленных Еревану российских вооружений – вопрос не столько военный, сколько психологический. Армянским военачальникам крайне сложно публично раскаяться за поражение – но очень легко распространять домыслы, будто бы российское оружие оказалось неэффективным.

Во-первых, пока нет никакой достоверной статистики по итогам боевых действий во время второй карабахской войны. Конкретно применительно к работе ПВО и РЭБ статистика и вовсе очень сложна и понятна только профессионалам (частоты, плотность постановки помех, спектральная плотность мощности, результаты постановки и множество иных показателей очень специфического свойства). Такие данные в структурированном и систематизированном виде обычно появляются где-то через полгода после боевых действий в виде переплетенных брошюр с грифом «для служебного пользования». Вот когда появятся, тогда специалисты и смогут их обсудить.

Пока что можно констатировать факт: армянская ПВО действительно оказалась крайне неэффективной против БПЛА Азербайджана. Но почему именно – это отдельный вопрос.

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