В ходе акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна подвергнуты приводу 43 гражданина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Полиции.

Граждане подвергнуты приводу за невыполнение законных требований сотрудников Полиции.



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Акции неповиновения граждан, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, завершились. Они, по всей вероятности, продолжатся завтра. Об этом заявила 3 декабря член центрального управления Молодежного союза АРФ Дашнакцутюн Кристине Варданян.

«О наших следующих шагах, которые, по всей вероятности, будут предприняты завтра, сообщим на нашей странице. Борьба продолжается. Пребывание Никол Пашиняна в кресле премьера угрожает существованию всех нас, существованию нашей Родины. Мы продолжим действовать теми же методами», — заявила Варданян, слова которой приводит армянский интернет-сайт news.am.

По ее словам, стражи порядка действуют по прямому поручению Пашиняна. «Когда какое-то действие немного выходит из-под его контроля, они реагируют с непропорциональной силой и довольно грубо. Напугать тем самым граждан РА, которые потеряли родину, уверяю вас, невозможно. Как вы сами видите, после каждого такого действия, количество участников акции умножается. Несколько десяток протестующих были подвернуты приводу в разные отделения полиции», — отметила представитель АРФ Дашнакцутюн.

На вопрос, а принимает ли молодежь кандидатуру Вазгена Манукяна в качестве кандидата в премьер-министры, Варданян ответила: «Повестка молодых людей одна – Пашинян должен уйти, и кто-то, но не из его команды, должен временно возложить на себя обязанности главы кабмина. А одной из важных задач последнего должна стать организация свободных, справедливых, прозрачных выборов, в ходе которых армянская общественность своими голосами сможет сформировать в Армении новую власть».

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Активисты, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, устроили в Ереване сидячий пикет на перекрёстке улиц Аршакуняц и Агатангехоса, прямо на пешеходной полосе, заблокировав движение транспорта. Полиция после недолгих переговоров смогла освободить проезжую часть, сотрудники правоохранительных органов начали подвергать активистов приводу, сообщает «Спутник».

Сил полиции постепенно становится больше. В знак солидарности с протестующими водители стоящих в пробке машин вовсю сигналят. Полиция требует от журналистов не мешать движению. Активисты же постепенно движутся по улицам и перекрывают другие дороги.

Действия митингующих стихийны, они перекрывают улицы в разных частях города. На несколько минут движение останавливается, после митингующие двигаются вперед и предпринимают аналогичные действия на других улицах.





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Граждане, выступающие с требованием об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна, 3 декабря перекрыли участок Крытого рынка на проспекте Маштоца в Ереване колясками, полными капустой и тыквой, сообщает армянский интернет-портал news.am.

«Никол Пашинян своей политикой, антинациональным существом, продал наше национальное достоинство. Однако мы говорим, что вернем наше достоинство», — заявил один из участников акции, после чего протестующие стали скандировать «Никол – предатель».

Отметим, что граждане требующие отставки премьер-министра, на разных улицах Еревана проводят акции неповиновения. Сегодня одновременно были перекрыты практически все главные улицы столицы. Закрыты, в частности, улицы Абовяна, Ханджяна, Саят-Нова, а также проспекты Баграмяна и Мясникяна.

Minval.az