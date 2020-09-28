Глава Чечни Рамзан Кадыров решил высказаться по поводу боев в Карабахе. Он распространил заявление, где призвал «братские азербайджанский и армянский народы остановить бессмысленное кровопролитие, которое все дальше и дальше уводит конфликт от пониманий разума и человечности», выразил уверенность, что не стоит в этой ситуации искать виновных в противоположной стороне и тех, кто первым выстрелил, заявил, что «чеченский народ, прекрасно знающий цену войны и мира, призывает вас остановиться, сменить гнев на здравомыслие, смирить гордыню и дать шанс отцам и матерям видеть своих детей живыми и здоровыми», после чего предложил незамедлительно подключиться к этому процессу «все мировое сообщество, ООН, все соседние государства, духовенство и вернуть мир на Кавказ». И закончил: «Нагорный Карабах стал кровоточащей раной, которой определенные силы не дают возможность зажить. От этой боли страдает весь Кавказ, все братские народы региона. Россия предпринимает просто титанические усилия, чтобы заставить стороны конфликта сесть за стол переговоров. Но для этого необходимо раз и навсегда остановить военные действия». Чем оставил у аудитории множество вопросов.

Прежде всего, обращается Кадыров к «братским азербайджанскому и армянскому народу». Чем оставил множество вопросов: каким это образом для Чечни «братской» оказалась Армения? Если господин Кадыров об этом забыл, то напомним: в Первую Чеченскую войну Азербайджан, который в это время сам столкнулся с гуманитарной катастрофой и необходимостью обустроить миллион собственных граждан, вынужденных покинуть родные очаги в результате армянской агрессии и «этнических чисток», тем не менее открыл двери и перед беженцами из Чечни. Сделала ли что-то подобное Армения? Вопрос риторический. И что же — господин Кадыров об этом просто забыл? Он рассчитывал, что забыли все остальные? Или честно играл роль «пехотинца Путина» и старался никак не обидеть любимый форпост Москвы?

Но если так, то свою роль можно было сыграть хоть чуть-чуть убедительнее. И профессиональнее. Рамзан Кадыров, для начала, выдал традиционный набор призывов «ко всем и ни к кому конкретно» в стиле тех сторонников «топить лёд», «строить мосты», «простить врагов» и т.д. Оставим в стороне, с чего вдруг старательно лепивший для себя образ «мачо» Рамзан Кадыров вдруг решил примерить имидж тех, кого в социальных сетях весьма непочтительно именуют «розовыми пони». В конце концов, смена личного имиджа Рамзана Ахматовича — это его личное дело. А политические реалии в случае с реальной войной в Карабахе — уже другое. И здесь нужно понимать: дорога к прочному и справедливому миру лежит через обуздание агрессора. А этим агрессором является как раз Армения. И нынешняя вспышка военных действий началась именно с армянской провокации.

Тем более смехотворно звучат призывы президента Чечни подключать к процессу «мировое сообщество, ООН, все соседние государства, духовенство»[, немедленно начать переговоры при посредничестве России и т.д. Может быть, Рамзан Ахматович не в курсе, но еще в первую половину девяностых Совет безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие незамедлительного вывода армянских войск с захваченных азербайджанских земель. Переговоры при посредничестве МГ ОБСЕ, где одна из стран-сопредседателей как раз Россия, продолжались с 1994 года и были окончательно сорваны Арменией. И что же — обо всех этих тонкостях Рамзан Ахматович не в курсе? Он не удосужился хотя бы «погуглить» вопрос перед тем, как выступать с заявлением? И, как бы это повежливее, на что при этом рассчитывал? Что после его призыва армяне и азербайджанцы тут же перестанут стрелять, сядут за стол переговоров, позовут в качестве посредников Россию, мировое сообщество, ООН и духовенство? Но не переоценил ли собственный политический вес? Особенно после понятной реакции азербайджанской общественности на его рассуждения о «братском армянском народе»?

Не секрет, что в российской «неписанной иерархии» Рамзан Кадыров считается «самым главным по Кавказу». Не будем расписываться за Армению. Но Азербайджан — это независимое государство. И для того, чтобы здесь прислушались к чьему-то мнению, быть «пехотинцем Путина» еще недостаточно.

И хотелось бы, чтобы в окружении Рамзана Ахматовича нашёлся бы кто-нибудь, кто ему бы это объяснил.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az