В понедельник Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу выступила с заявлением в связи с призывом резервистов на сборы. В частности, в сообщении упоминается о том, что в соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе» военнообязанных призывают на военные учения, военные проверки и специальные сборы в период их нахождения в запасе.

Новость вызвала широкий общественный резонанс, так как призыв резервистов в Азербайджане считался забытой процедурой, и долгие годы не практиковался вообще.

Стоит ли считать неожиданный призыв резервистом своеобразным сигналом к началу большой войны между Азербайджаном и Арменией? Но ведь в зоне военных действий участвуют солдаты профессиональной армии, и если вспомнить гражданскую акцию поддержки во время июльской боевой операции в Товузе, то даже добровольцев на фронт не брали. Ответ сотрудник «Минвала» получил от военного эксперта Абузера Абилова, внесшего ясность в данный вопрос.

— Долгое время в Азербайджане не проводились сборы, а это плановое мероприятие. Каждые три года по закону должны проводиться сборы личного состава, находящегося в резерве. Да, армия есть, она укомплектована. Но давайте подумаем: начнется война, которую мы ждем, и которой мы требуем, так? Но когда армия воюет, у нее должны быть стабильные резервные подразделения – второй и третий эшелон. Военкоматы должны были проводить эти мероприятия стабильно – каждые три года, потому что вчерашние солдаты возвращаются на гражданку, и забывают постепенно все то, чему их обучали в армии, забывают свою военно-учебную специальность. Пулеметчик, танкист, зенитчик, артиллерист должны были каждые три года проходить обязательные сборы, но военкоматы наши почему-то сочли иначе. Но после того, как глава государства заявил о том, что резервистов необходимо учитывать, военкоматы начали наконец-то работать, но очень бездарно. Вообще, я считаю большой ошибкой откол военкоматов от Министерства обороны.

— Глава государства заявил, что Армения вышла из переговорного процесса. А значит, Азербайджан и Армения в любую минуту могут начать войну?

— Армения давно вышла из переговорного процесса, а Минская группа ОБСЕ просто оставила своеобразную ширму, якобы «переговоры идут», «министры иностранных дел встречается», и в конце – как всегда: никаких результатов. Президент правильно говорит: надо начинать войну, освобождать военным путем оккупированные территории, тем более, что у нас на это есть право, есть резолюции ООН, есть международные понятия нерушимости границ, есть международные понятия борьбы с терроризмом. Но самое ужасное, что международные организации не воспринимают вопиющий факт присутствия на азербайджанских территориях армянских террористов. Армянские ВС – тоже террористы, потому что находятся на чужой территории в статусе «вне закона». Кроме того, на азербайджанской территории находятся боевики из Сирии, Ирака, боевики PKK, наемники из Армении – это и есть международный терроризм. Вы наверняка знаете, что недавно Армения объявила о планах по созданию резервистских отрядов самообороны, но дело в том, что ситуация другая: Азербайджан не претендует на территории Армении, а большая война идет в Карабахе. И потому их «сборы» носят локальный характер.

Несмотря на то, что азербайджанские военнослужащие участвовали не раз в международных военных операциях по борьбе с терроризмом в разных странах, тем не менее, ни одна международная организация не желает заниматься решением вопроса, связанного с терроризмом на территории Азербайджана. Естественно, после такого отношения Азербайджан вместе с дружескими нам Турцией, Пакистаном и другими государствами в ближайшее время будет заниматься чисткой своих территорий от боевиков. И это будет война.

Яна Мадатова

Minval.az