Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу внесла ясность в информацию о призыве в армию военнообязанных.

В соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе» военнообязанных призывают на военные учения, военные проверки и специальные сборы в период их нахождения в запасе, заявили в Госслужбе.

«Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу осуществляет призыв военнообязанных в запасе на учебные сборы по различным специальностям», — сказано в сообщении.

Minval.az