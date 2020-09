Американский президент Дональд Трамп, комментируя сообщения прессы о том, что Тегеран якобы готовит атаку, направленную против США, заявил, что на любое нападение Ирана ответ Штатов будет «в тысячу раз более масштабным».

Ранее газета Politico со ссылкой на источник сообщила, что США обвинили власти Ирана в том, что они рассматривают возможность ликвидации американского посла в Южно-Африканской Республике (ЮАР) Ланы Маркс в качестве ответа на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

«Согласно сообщениям прессы, Иран, возможно, планирует убийство или другое нападение против Соединенных Штатов в отместку за убийство террористического лидера Сулеймани. Любое нападение Ирана на США, в любой форме, будет встречено нападением на Иран, которое будет в тысячу раз более масштабным», — написал Трамп в Twitter.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что утверждения о планах Тегерана совершить покушение на американского посла в ЮАР безосновательны. В то же время он уточнил, что Тегеран не забудет и не простит Вашингтону «трусливое убийство» Сулеймани, обвинив США в военном вмешательстве в дела других и планировании и реализации десятков проектов убийств.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации иранского генерала, командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы «аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке.

…caused over so many years. Any attack by Iran, in any form, against the United States will be met with an attack on Iran that will be 1,000 times greater in magnitude!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2020