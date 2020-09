Президент США Дональд Трамп назвал фейковым сообщение СМИ о том, что в 2019 году он перенес несколько микроинсультов.

Во вторник телеканал CNN со ссылкой на отрывок из книги корреспондента New York Times сообщил, что, когда в ноябре 2019 года президент Трамп посетил медицинский центр Уолтера Рида, вице-президенту Майку Пенсу было дано поручение в случае необходимости временно занять место главы государства, если Трампу понадобятся сложные медицинские процедуры. Никаких доказательств этому, кроме «мне стало известно», журналист в своей книге не приводит, пишет CNN. Белый дом тогда сообщал, что Трамп посетил госпиталь для планового обследования.

«Это никогда не закончится! Теперь они пытаются сказать, что ваш любимый президент, я, посещал медицинский центр Уолтера Рида из-за нескольких микроинсультов. Никогда не случалось с этим кандидатом — фейкньюз! Возможно, они имеют в виду кандидата от другой партии!» — написал Трамп в Twitter.

It never ends! Now they are trying to say that your favorite President, me, went to Walter Reed Medical Center, having suffered a series of mini-strokes. Never happened to THIS candidate — FAKE NEWS. Perhaps they are referring to another candidate from another Party!

