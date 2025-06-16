Российская делегация представителей дипломатического и научного сообществ, эвакуированная из Ирана в Азербайджан, ожидает вылета из Баку в Москву.

Прибытие рейса в аэропорт Шереметьево ожидается вечером, сообщила ТАСС член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), профессор МГИМО МИД России Элина Сидоренко.

«Сегодня у нас будет организованный вылет в Москву. Мы добираемся каждый своих ходом. Вылетаем сегодня в 15:50 (по бакинскому времени — прим.). С точки зрения посольской работы — все на ура, — сообщила Сидоренко. — Прилет ожидается в 18:25 по Москве».

Профессор отдельно отметила, что азербайджанская сторона взяла на себя покрытие расходов, связанных с размещением делегации в гостинице.

«Спасибо коллегам азербайджанским. Все было организовано в очень хорошем отеле. Было организовано питание, отличные номера», — добавила она.