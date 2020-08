Мощные ураганы и ливни с гигантским градом обрушились на северные и центральные Италию на выходных. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Local.

В провинции Тоскана две девочки 3 и 14 лет погибли в субботу вечером, когда ветер вырвал с корнем дерево, которое упало на их палатку в кемпинге.

Два немецких туриста погибли в воскресенье ночью во время сильного наводнения на дороге в Южном Тироле: 45-летний мужчина и 67-летняя женщина.

Также 38-летний мужчина пропал без вести в районе Варезе после того, как его смыло рекой. Железнодорожные пути во многих пострадавших от стихии районах остаются закрытыми.

Город Верона готовится к дальнейшему наводнению после того, как с 23 августа на него обрушились несколько волн непогоды, при этом сильные ветры и гигантский град также нанесли значительный ущерб в этом районе.

Серьезные повреждения инфраструктуры и жилья в большей части провинции Венето, особенно сильно пострадали районы Виченца и Беллуно. Горнолыжный курорт Кортина д’Ампеццо в Беллуно пострадал от оползней из-за сильного ветра и проливного дождя.

В провинции Ломбардия в городах Кремона и Мантуя выпал град размером с куриное яйцо, в Бергамо пожарным пришлось расчищать дороги, ставшие непроходимыми из-за сильного града.

We’re so not used to this weather! 😰 #ClimateChange #trombadaria #Verona pic.twitter.com/glIX72db1J

— Diana (@diana_MyIC) August 29, 2020