С 14 марта в Азербайджане в связи с карантином, объявленным в стране из-за пандемии коронавируса, запретили массовые мероприятия, и, в первую очередь, свадьбы и похороны, а также массовые поминальные мероприятия.

Запрет нанес сокрушительный удар по местечковому «менталитету», так как данное мероприятие в нашей стране принято проводить, как говорится, с «помпой».

Мы не станем обсуждать мертвых, и вернемся в мир живых, желающих сочетаться брачными узами. Сами понимаете: любовь во время пандемии, и все такое прочее… Но на самом деле, слово ЛЮБОВЬ, когда речь заходит о свадебных церемониях во время карантина, либо стоит на втором месте, либо отсутствует вообще, так как если люди на самом деле любят друг друга, то они, согласно законам логики, могут просто официально зарегистрировать брак (что, кстати, законом отнюдь не запрещено) и съехаться. А свадьбу можно и после пандемии сыграть. Так считают (и делают) разумные люди. И – кстати – некоторые так и делают: расписываются, регистрируются и начинают новую жизнь в новом доме, в окружении новых родственников. Логично? Еще бы! Но как оказалось, не все так просто.

В течение карантинного срока в социальны сетях часто публиковались статусы о том, что Оперативный штаб, провозгласив о запрете на проведение свадебных церемоний и помолвок, решил «оставить в девках» девушек, «созревших» во время пандемии. Под статусами – огромная группа поддержки, с сочувствующими охами и ахами, после прочтения которых создавалось впечатление, что голос разума у комментаторш либо на карантине, либо не проклевывается ввиду полного отсутствия такового.

Но если стенания заканчивались только социальными сетями, было бы не так страшно. На самом деле, в реальный мир это тоже просочилось: в СМИ то и дело появляются новости о свадебном переполохе в результате нагрянувших неожиданно нежданных гостей — полицейских, перекрывающих кислород как содержателям «шадлыг еви», так и организаторам свадеб. Но самое интересное в этих ситуациях то, что гости с лихвой переплачивают: мало того, «в общак» деньги бросают, так еще и огромные штрафы платят в результате. И поделом: в попытке «навариться» на свадебных сборах в результате приходится отдавать все, что собрали. Никакого дохода, сплошной расход, да еще и имена в прессе мелькают.

В данном случае любой разумный человек будет целиком и полностью на стороне правоохранительных органов: в самого начала карантинного режима в стране чуть ли не ежедневно публиковался список запретных мероприятий, много говорилось о штрафах. Но, тем не менее, ни предупреждения, ни следующие за этим карательные меры, принимаемые не только в отношении простого люда, но также и в отношении высокопоставленных чиновников, не могут остановить любителей свадебных церемониалов. А, может быть, срабатывает теория запретного плода?

Сотрудник Центра Психологической помощи, кандидат медицинских наук Айсель Мамедова в беседе с Minval.az отметила, что тут дело не в банальном желании любой девушки надеть свадебное платье и сфотографироваться на память, чтобы потом было что показать своим детям. Существует несколько факторов, одним из которых является расчет.

— Конечно же, свадьба – это самый прекрасный момент, которого ждет любая девушка. И чем шикарнее и интереснее будет свадьба, тем лучше и для статуса семьи, и для многочисленных родственников, которые еще долго будут вспоминать, в каком шикарном месте они ели, пили и веселились, сколько стоил наряд невесты и на каких машинах приехали молодые. Сами понимаете – все это очень важно. Но это – не часть нашей культуры. Существуют древние традиции, сегодня практически забытые из-за динамично развивающегося мира. Но о них мы не вспоминаем. Самое главное – это показной мишурный блеск и главный постулат «чтобы не было стыдно перед людьми». Хотя, на самом деле, чего стыдиться, если свадьба сыграна скромно? Главное ведь чтобы молодожены любили друг друга и были счастливы. А потому – если люди на самом деле любят друг друга и хотят жить вместе, отнюдь не важно – ел ты на свадьбе банальный кябаб из местного барашка или курицы, или же ты ел кябаб из королевской цесарки, доставленной утренним рейсом прямиком из Вашингтона и устриц, собранных на рассвете в бухте Тибукту. Кроме того, всем известно, что в Азербайджане приглашают на свадьбу отнюдь не тех, кого любят и хотят видеть в качестве гостей, а тех, у кого они сами ранее были на свадьбе и давали деньги на церемонию. Как говорится, долг платежом красен. То есть, работает принцип «мы давали, и вы дадите». Некоторые даже особый блокнот заводят с отметками — кто, где и кого было, сколько было потрачено и так далее. На самом деле, это самая банальная пошлость, но она в нашем обществе пустила корни и давно считается нормой. Так же, как и отказ от присутствия на свадьбе обязательно должен быть оплачен энной суммой (чтобы приглашавший не обиделся). Особенно часто такие выгодные для организаторов свадьбы приглашения рассылаются по месту работы жениха и невесты. Коллектив все-таки, завтра разговоры пойдут, а оно нам надо? Вот и получается, что все мы – заложники пошлой системы, превратившей самый красивый и самый важный день в торгово-рыночные отношения, от которых зависит наша репутация.

Если говорить с точки зрения психологии, то отмечу следующий фактор: мы слишком зависим от окружающего нас социума. Но подчас не только голый расчет заставляет людей повторять те же самые действия. Дело в устройстве нашего мозга: когда мы отличаемся от других, в мозге возникает автоматический сигнал об «ошибке», побуждающий менять свое мнение в сторону большинства. Этот процесс происходит на гормональном уровне, а потому противостоять ему сложно. Те, кто умеет противостоять, подвергаются нападкам тех, кто не умеет. Как правило, живущих по своим собственным правилам людей принято считать «белыми воронами» — практически клеймо в обществе, где правят вековые клише. Кроме того, очень важную роль играет менталитет. Но, как я уже отметила ранее, работает на подсознательном уровне даже не он, им просто прикрываются, «менталитетом» этим. На самом деле, все гораздо проще: в нас десятилетиями вколачивали совершенно анормальные уродливые «правила», выдавая их за «истину в первой и последней инстанции». Именно поэтому в результате мы имеем то, что имеем. Но все равно – даже зная, что это плохо и неправильно, мы, тем не менее, продолжаем порождать пошлость и заставлять других делать то же самое. Классики литературного жанра называют этот процесс квадратурой круга. Его не разомкнуть. Во всяком случае, не в той стране, где пошлость возведена в ранг нормы.

Сегодня в социальных сетях и кулуарных беседах громы и молнии сыплются на голову сотрудников полиции, оперативно пресекающих нарушение закона карантинного времени, и властей страны, отдающих распоряжения о соблюдении норм и правил во время пандемии, но обратите внимание – порицания в адрес нарушителей практически нет! Наоборот, им сочувствуют, их жалеют. Это ли не показатель утверждения, озвученного мною? Пора меняться – вот мое мнение.

Пандемия коронавируса обнажила массу пороков в нашем обществе. И не признание этих пороков нами самими – поражение, потому что если мы не признаем своих ошибок, значит, мы деградируем.

Беседовала Яна Мадатова

Minval.az