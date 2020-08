На рынке, расположенном в промышленной зоне эмирата Аджман, произошел крупный пожар. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на газету «Аль-Халидж».

Эмират расположен на северо-востоке ОАЭ.

На место прибыли спасательные службы, пожарные пытаются взять под контроль возгорание.



Fires have broken out in over 20 Najaf warehouses in Iraq said to store food. Would food burn this easily? pic.twitter.com/uEmFnpBAbf

— Ian Miles Cheong (@stillgray) August 5, 2020