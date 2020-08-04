Помощник первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков дал интервью французскому историку и журналисту Алену Руместу. В начале эксклюзивного интервью, опубликованного на местном сайте “Agoravox.fr”, журналист отмечает, что очередной кризис между Арменией и Азербайджаном вступил в опасный этап.

Он добавил, что французские читатели более подробно узнают из СМИ позицию по конфликту армянской стороны. Поэтому важно также объективно довести до них позицию Азербайджана о причинах конфликта. Ради объективности издание приняло решение обратиться для интервью к помощнику первого вице-президента Азербайджана Эльчину Амирбекову.

Французский журналист задавал вопросы относительно причин вооруженного столкновения, произошедшего недавно в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы, а также истории нагорно-карабахского конфликта.

Подробно проинформировав о провокации Армении, Э.Амирбеков отметил, что 12 июля армяне грубо нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции в Товузском направлении. В результате погибли 11 наших военнослужащих, среди которых 1 генерал, и 1 гражданское лицо. Однако атака армянских войск была подавлена ответным огнем и контратакой наших вооруженных сил.

Эльчин Амирбеков отметил, что цель вооруженной провокации Армении в направлении Товузского района Азербайджана заключалась в захвате новых позиций, расширении зоны оккупации и изгнании местных жителей из родных краев.

С другой стороны, целенаправленно прибегая к военной провокации, власти Армении стремятся отвлечь свой народ от экономического и социального кризиса, охватившего страну и усугубившегося в связи с пандемией COVID-19.

Хотя руководство Армении и стремилось вовлечь в армяно-азербайджанский конфликт другие страны региона и ОДКБ, членом которой она является, добиться желаемого ей не удалось.

“Этими преступными действиями Армения, более 30 лет оккупировавшая 20 процентов территории Азербайджана, ещё раз показала, что намерена продолжать оккупационную политику. Мы призываем международную общественность решительно осудить агрессивную политику Армении против Азербайджана и провокации на границе. Ответственность за такие провокации, способствующие эскалации напряжённости на границе, полностью ложится на руководство Армении. Очевидно, что политика нынешнего руководства Армении заключается в том, чтобы любыми способами препятствовать мирным переговорам и уклоняться от обязательства по освобождению азербайджанских территорий”, — сказал Э.Амирбеков.

Отвечая на вопрос о нагорно-карабахском конфликте, помощник первого вице-президента отметил, что история свидетельствует о том, что Карабах — исконная азербайджанская земля. На протяжении истории Карабах был в составе Азербайджана. В XVIII веке на территории Азербайджана возникли различные ханства и султанаты. На основании подписанных в 1813 году Гюлистанского и в 1828 году Туркменчайского договоров азербайджанские земли были разделены на две части.

После оккупации Северного Азербайджана царский режим проводил политику размещения армян на захваченных землях.

Статья 15 Туркменчайского договора отражала массовое переселение армян на территорию Северного Азербайджана. Таким образом, в 1828-1911 годах продолжался процесс переселения армян на азербайджанские территории, включая Иреван и Карабах.

За этот период свыше одного миллиона армян были размещены на наших исторических землях. В 1914 и 1916 годах в регион Нагорного Карабаха были переселены ещё 350 тыс. армян. А в 1905-1907 годах армяне совершили резню местного азербайджанского населения.

Армянские вандалы массово убивали азербайджанцев, разрушали наши города, села, культурные центры, исторические памятники.

После февральского переворота 1917 года в России тысячи азербайджанцев были убиты под предлогом борьбы с контрреволюцией.

Эльчин Амирбеков довел до внимания, что через 100 лет неволи, 28 мая 1918 года, Азербайджан объявил о своей государственной независимости. Азербайджанская Демократическая Республика, существовавшая в 1918-1920 годах, установила дипломатические отношения с различными государствами, в Баку были открыты миссии 16 стран. В апреле 1919 года Азербайджанское правительство учредило временное генерал-губернаторство в Карабахе. Союзники признали это генерал-губернаторство в юрисдикции Азербайджана. В августе того же года армянская национальная ассамблея Нагорного Карабаха официально приняла власть Азербайджана. Поэтому, в отличие от заявлений армянской стороны, в то время у Нагорного Карабаха не было ни правовой, ни политической независимости. Это абсолютная ложь. Карабахские события современного периода начались в конце 1987 года в Ханкенди с агрессии армян в отношении азербайджанцев. В то же время, из Армении были массово изгнаны азербайджанцы. В итоге 250 тыс. азербайджанцев были вынуждены покинуть земли своих предков. Армения выдвинула требование об аннексии Нагорного Карабаха. 20 февраля 1988 года армянская община Нагорного Карабаха приняла одностороннюю резолюцию.

В ней был отражен вопрос отделения Карабаха от Азербайджанской ССР и присоединения его к Армянской ССР. В конце 1991-начале 1992 года конфликт перешел на военную плоскость.

Отметив возгорание конфликта после распада СССР, Э.Амирбеков сказал, что 26 февраля 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы произошли самые кровавые события в истории нагорно-карабахского конфликта. Это была беспрецедентная резня. Город был полностью уничтожен. В результате конфликта были оккупированы 20 процентов территории Азербайджана. Армения захватила Нагорный Карабах и семь прилегающих районов, 750 тыс. азербайджанцев стали вынужденными переселенцами, 250 тыс. изгнаны из Армении. В настоящее время в Азербайджане более 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев.

Поделившись мыслями по поводу незаконного режима в Нагорно-Карабахском регионе нашей страны, Эльчин Амирбеков довел до внимания, что армянские вооруженные силы провели на оккупированных территориях этническую чистку против азербайджанцев и учинили массовую расправу. Армения, совершившая эти античеловеческие преступления, создала марионеточный режим в Нагорном Карабахе. Армения уже 30 лет нарушает все международные законы. Это государство, не признающее никаких прав, грубо растоптало даже элементарные гуманитарные права азербайджанского населения Нагорного Карабаха. 50 тысяч членов азербайджанской общины в Нагорно-Карабахском регионе изгнаны из родных краев. Они поселились в разных регионах нашей республики. Эта ситуация является также проявлением несправедливого нарушения Арменией фундаментальных прав азербайджанской общины в Нагорно-Карабахском регионе. Азербайджан требует мирного урегулирования конфликта на основе устава ООН, а также резолюций Совета Безопасности. На сегодняшний день Совет Европы, Европейский парламент и другие международные организации приняли различные резолюции и решения, требующие урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности и суверенитета нашей страны. В каждом из этих документов выражена именно наша правдивая позиция. Ни одна страна в мире, в том числе и Армения, не признает игрушечный режим в Нагорном Карабахе как независимый субъект. Это реальность. Международное сообщество поддерживает справедливое мирное урегулирование конфликта на основе территориальной целостности, норм и принципов международного права.

«Франция – сопредседатель Минской группы ОБСЕ. Ее позиция по урегулированию данного конфликта совпадает с общей позицией международного сообщества. Поэтому Армения должна понять реальность в этом вопросе, признать историческую действительность и отказаться от незаконной оккупации азербайджанских земель», — сказал он.

Французский журналист напомнил о совместном проживании в прошлом азербайджанцев и армян и поинтересовался причинами вражды между ними теперь.

В свою очередь, помощник первого вице-президента Азербайджана сказал, что причиной вражды является политика насильственной аннексии наших земель Арменией. «Сегодня в Азербайджане проживает примерно 30 тысяч армян. Есть ли в Армении хоть один азербайджанец? Конечно же, нет! Ведь до конфликта азербайджанцы жили там, на землях своих предков. Как я отметил, еще до того, как конфликт перешел в полную активную фазу, наших соотечественников заставили массово покинуть свои исторические края. Азербайджан — многонациональная, многоконфессиональная страна. В нашей республике представители всех национальностей, этнических групп, религий живут и работают в свободной, демократической и абсолютно равноправной среде. Наше государство неоднократно заявляло и гражданам армянского происхождения о полной возможности совместного проживания в таких же мирных условиях. А правящие круги Армении подходят к этому вопросу с поистине расистской позиции, заявляя о невозможности совместного проживания азербайджанцев и армян с генетической точки зрения. Разница между Азербайджаном и Арменией заключается именно в этом», — подчеркнул Э.Амирбеков.

Говоря об ожиданиях Азербайджана от Минской группы, Эльчин Амирбеков сказал, что оккупация территории нашей страны Арменией является фактом. В связи с этим имеются 4 резолюции ООН. В этих резолюциях требуется немедленно прекратить оккупацию. В решении Европейского суда по правам человека от 16 июня 2015 года подчеркивается, что оккупированный Нагорный Карабах и прилегающие районы контролируются именно Арменией. Европейский парламент также неоднократно принимал решения и резолюции, поддерживающие территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Что касается Минской группы, то за 28 лет этой организации не удалось изменить статус-кво. Недопустимо и неприемлемо, чтобы Армения все еще продолжала удерживать азербайджанские земли под оккупацией. Армения прилагает все усилия для сохранения опасного статус-кво на оккупированных ею наших территориях и аннексии этой территории. Нерешенность конфликта из-за агрессивной позиции Армении увеличивает риск войны. Поэтому Минская группа ОБСЕ, сопредседателем которой также является Франция, должна выполнить свою миссию и добиться немедленного выполнения резолюций ООН. А также должна заставить правящие круги Армении выполнить обязательства по мирному процессу. Во всех случаях этот конфликт должен быть разрешен на основе норм и принципов международного права.

Отвечая на вопрос относительно акции азербайджанского народа в Баку, требующей положить конец армянской оккупации, и позиции нашего государства в этом отношении, Э.Амирбеков сказал, что терпение нашего народа уже исчерпано. Народ Азербайджана требует незамедлительного прекращения этой оккупации, восстановления международного права.

Нарушение права наших соотечественников, изгнанных с оккупированных Арменией территорий, жить на своих родных землях не может продолжаться. Премьер-министр Никол Пашинян, пришедший к власти в результате переворота в 2018 году, избегает конструктивных переговоров. Недавние кровавые события еще раз продемонстрировали истинное лицо руководства Армении. Это была недопустимая и безответственная провокация.

«Сколько должно быть невинных жертв, чтобы правительство Армении осознало важность уважения закона и справедливости и придерживалось ее. Повторяю, подобные действия правительства Армении увеличивают угрозу войны. Потому что терпение Азербайджана иссякает. Устав ООН также признает наше право защищать себя от незаконной оккупации, а также принимать меры для освобождения наших территорий. И поэтому Армения должна наконец понять, что Азербайджан никогда не допустит создания второго армянского государства на своей территории. Учитывая текущую ситуацию, для Армении было бы лучшим решением не испытывать наше терпение», — сказал Э.Амирбеков.

Minval.az