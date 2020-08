В порту Бейрута взорвался склад, на котором хранились конфискованные взрывчатые вещества. Об этом пишет государственное информагентство NNA со ссылкой на руководителя Главного управления общей безопасности Ливана Аббаса Ибрагима.

По его словам, конфискованную взрывчатку на этом складе хранили в течение многих лет.

***

В результате взрыва в порту Бейрута (Ливан) погибли как минимум 10 человек. Об этом сообщает агентство Reuters.

***

По меньшей мере шесть человек погибли во вторник в результате взрыва в Бейруте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Al Arabiya.

«Тела шестерых погибших обнаружены в порту ливанской столицы, где некоторое время назад прогремел взрыв на складе пиротехники», — передает телестанция информацию из Ливана. Сообщается также о сотнях пострадавших.

***

Десятки человек получили осколочные ранения в результате мощных взрывов около порта Бейрут. Ближайшие к месту происшествия районы выглядят как после бомбёжки: контуженные жители сидят прямо на земле, придерживая кровоточащие раны, некоторые в полусознательном состоянии бредут, сами не зная куда, пишет «Лайф».

Улицы усыпаны обломками зданий и выбитых стёкол. При взрыве оказались разбиты десятки автомобилей.

This is the shocking moment a massive explosion shakes Beirut, Lebanon pic.twitter.com/ocVd571D5Q — The Sun (@TheSun) August 4, 2020

tw // explosion a massive explosion just happened in Beirut, Lebanon. our thoughts and prayers are with you. everyone from Beirut and the rest of Lebanon, please stay safe. 😔pic.twitter.com/3DNz4xJzhs — cha⁷ ˎˊ˗ (@JeonggukJeon__) August 4, 2020

IN PICTURES: Debris and damaged vehicles litter the ground, while smoke fills the air at the port of Beirut in the aftermath of the explosion in Lebanon’s capital pic.twitter.com/sbzop24oEW — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) August 4, 2020

Destruction takes over Beirut after one of the biggest explosions to ever hit the city. #Lebanon pic.twitter.com/QI5HRf2wX4 — Beirut.com (@BeirutCityGuide) August 4, 2020

Minval.az