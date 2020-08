Президент США Дональд Трамп требует приговорить одного из организаторов теракта на Бостонском марафоне Джохара Царнаева к смертной казни. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

«Редко кто-либо заслуживает смертной казни больше, чем бостонский подрывник Джхар Царнаев», – написал глава государства.

По его словам, суд согласился, что произошедшее на марафоне было «один из самых страшных терактов в стране после зверств 11 сентября».

«Федеральное правительство должно добиваться смертной казни в ходе пересмотра этой главы процесса», – подчеркнул Трамп.

Rarely has anybody deserved the death penalty more than the Boston Bomber, Dzhokhar Tsarnaev. The court agreed that this “was one of the worst domestic terrorist attacks since the 9/11 atrocities”. Yet the appellate court tossed out the death sentence. So many lives lost….

