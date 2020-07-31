1 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, днем будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-26, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 33-35 градусов тепла. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью — 65-75%, днем 45-55%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, местами ливни, град. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 20-25, днем 32-37, в горах ночью 13-18, днем 20-25 градусов тепла.

Minval.az