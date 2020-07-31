Президент Азербайджана Ильхам Алиев 31 июля позвонил первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.
Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 31 июля позвонил первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.
Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.
Дата: 2020/07/31 13:12
Раздел: Азербайджан
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