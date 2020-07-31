Министерство иностранных дел распространило заявление в связи с 45-й годовщиной подписания Хельсинкского итогового акта.

В заявлении говорится, что через 45 лет Акт и заложенный в нем основной принцип регулирования межгосударственных отношений остаются фундаментом Европейского порядка и не могут быть пересмотрены.

Подчеркивается, что с первых дней после восстановления своей независимости Азербайджан столкнулся с прямой угрозой своему суверенитету и территориальной целостности, поэтому придает особое значение ОБСЕ и принципам и обязательствам, указанным в Хельсинкском итоговом акте. Данный Акт составляет основу 4 резолюций, принятых Советом безопасности ООН в 1993 году (№№ 822, 853, 874 и 884), мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

В документе говорится, что Азербайджанская Республика торжественно отмечает 45-ю годовщину подписания Хельсинкского итогового акта и продолжает опираться на Акт в стремлении восстановить свою территориальную целостность и неприкосновенность своих международных границ. Азербайджан опирается в защите этих фундаментальных принципов Хельсинкского итогового акта на поддержку и солидарность стран-членов ОБСЕ.

Minval.az