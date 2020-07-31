31 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
31 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2020/07/31 10:14
Раздел: Азербайджан
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