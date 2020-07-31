Мы вернемся на родные земли и создадим в наших городах, которые сегодня находятся под оккупацией, центры ASAN xidmət.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с волонтерами ASAN после ознакомления с Балакенским региональным центром ASAN xidmət.

«Если премьер-министр Армении говорит, что «Нагорный Карабах – это Армения», если говорит, что «мы хотим вести переговоры с пресловутой «Нагорно-Карабахской республикой», то значит он уничтожает переговоры. Я ставлю против 7 условий одно условие, одно – армянские вооруженные силы должны быть выведены со всех оккупированных земель, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, граждане Азербайджана должны вернуться на земли отцов и дедов! Вот мое условие, и советую им принять его. Мы вернемся на родные земли и создадим в наших городах, которые сегодня находятся под оккупацией, центры ASAN xidmət. В этих центрах будет работать наша молодежь. Мы восстановим наши города, исторические, религиозные памятники, разрушенные армянскими вандалами, и будем жить на наших землях. Мы не претендуем на земли других стран, но и свою землю никому не отдадим», — сказал глава государства.

Minval.az