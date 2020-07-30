31 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть северо-западный ветер, днем сменится на юго-восточный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-23, днем 30-33 градуса тепла, в Баку ночью 21-23, днем 30-32 градуса тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью — 70-80%, днем 40-45%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, местами ливни, град. Будет дуть восточный ветер, временами усилится. Температура воздуха составит ночью 20-25, днем 31-36, в горах ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла.

Minval.az