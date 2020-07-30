В амстердамском музее Ван Гога висит копия знаменитых «Подсолнухов», сделанная специально для слепых: ее можно потрогать, почувствовать запах травы и луговых цветов, услышать шум трав, пение жаворонка и стрекот цикад, то есть полностью окунуться в атмосферу летнего дня, в которой великий художник создавал свой бессмертный шедевр. И несомненно увидеть вангоговские подсолнухи своим особым «зрением».

Как? Слепые еще и по музеям ходят? – именно такой вопрос задают всякий раз, когда речь заходит об инсталляциях, создаваемых специально для лиц с проблемным здоровьем – в частности, для инвалидов по зрению.

Представьте себе – ходят и по музеям, и по концертам, и путешествуют такие люди по всему миру так же, как и инвалиды с проблемными конечностями, глухие, немые. Все эти люди ведут активную жизнь, так как они являются полноправными членами общества — как и положено в цивилизованном мире.

— Я не работаю с 2007 года, с того самого момента, как началось обострение моей болезни, — рассказывает Сакина Халафова. – Я работала в отделе кадров Низаминского телефонного узла (АТС), потом, когда получила инвалидность, меня начали притеснять, всячески намекали на то, что «слепые должны сидеть дома». Причина моей слепоты – травма головы во время автомобильной аварии. С каждым годом мне становилось хуже, офтальмологи поставили диагноз – процесс необратим. К январю 2007 года зрение у меня уже было -10. Потом начальство просто указало на дверь, дескать, «у нас полноценным работникам не хватает вакансий». С тех пор я и не работаю. Просто нереально устроиться куда-то с моим заболеванием, я инвалид 1-й группы. Сижу на пенсии размером в 110 манатов, живу с дочкой, она работает, помогает мне, но у нее своя семья, двое детей, муж… Когда еще видела, то вязала на заказ, но сейчас уже не могу. Мир погас в моих глазах навсегда.

Мирзоев Кянан Сахибоглу тоже сидит на пособии по инвалидности. По его словам, раньше был заработок от заказов соседа, открывшего небольшую пекарню — собирать коробки для печенья. Но сейчас в связи с карантином пекарня уже несколько месяцев не работает, и потому приходится довольствоваться пособием.

Он же рассказал о том, что слепым хорошо подают, и двое его знакомых – так называемые «коллеги по несчастью» — сидят с протянутой рукой.

27-летняя Асия Муталлибова рассказывает, что она – слепорожденная, освоила шрифты Брайля, любит читать, слушать музыку.

— Мне повезло, что я родилась в семье, имеющей достаток, родители нанимали мне спецпедагогов. Правда в вуз я не поступала, но мечтаю написать книгу о жизни слепых, о наших мироощущениях, чтобы зрячие знали, что и наш мир цветной и лучистый, хоть мы видим сплошную белую простыню. Я не знаю, что такое экран. Я слышу кино, но не вижу его. Мой любимый цвет – фиолетовый, хотя я не знаю, как он выглядит. Но я представляю его, и мне он нравится. Я получаю пенсию по инвалидности, но все деньги мои родители перечисляют в Общество слепых, ведь его членами в основном являются люди из бедных семей.

Хрусталик погас, но жизнь продолжается

Многие слабовидящие и слепые граждане нашей страны не могут трудоустроиться, не могут получить нормального образования, но не сколько потому, что нет никаких специальных госпрограмм (о них речь пойдет ниже), а потому, что общество наше не готово принять людей с проблемным зрением как полноценных граждан. Да, с самого детства нас воспитывали так, что инвалида нужно жалеть, и именно поэтому каждый раз при виде слепых, немых или колясочников мы произносим про себя фразу «Не дай Бог» и с чувством сострадания предлагаем свою помощь. Очень многих это ранит, причем, настолько, что они становятся агрессивными или замыкаются в себе.

Согласно статистическим данным, в Азербайджане проживает более 43 тысяч незрячих и слабовидящих граждан. В Баку существует квартал слепых, расположенный между проспектом Гейдара Алиева и Кешлы, около станции метро «Гара Гараев» есть так называемый «Дом Слепых», где живут люди со слабым зрением и незрячие. Существует Общество слепых, в котором периодически собираются инвалиды по зрению и оказывают друг другу поддержку, помогают как могут. И ведь нельзя сказать, что в Азербайджане не существует программ для интеграции незрячих и плохо видящих граждан в рабочую среду, они есть. Так, например, трудоустройством этой категории граждан занимается Минсвязи, слепым оказывало помощь с работой и компания Azercel, трудоустроившая инвалидов по зрению в колл-центры.

Кроме того, Министерство здравоохранения открыло в Медколледже факультет для слабовидящих и незрячих (1 и 2 группы инвалидности). Они обучаются на факультете спортивного и оздоровительного массажа. Все выпускники факультета как правило трудоустраиваются на работу в государственные медучреждения.

Государство предприняло еще один шаг в деле помощи инвалидам по зрению и незрячим людям: в 2018 году был открыт государственный реабилитационный центр для слепых и слабовидящих детей и подростков, но набор туда осуществляется с учетом возрастных ограничений — от 14 до 18 лет. Руководство общества слепых Азербайджана обратилось в Министерство труда и социальной защиты населения с просьбой расширить возрастные границы приема.

Кроме того, Минобразования планирует в самое ближайшее время внедрить проект по инклюзивному образованию, а именно обучению в школах и детей со слабым зрением, в том числе и слепых. Кстати, вопрос масштабного внедрения инклюзивного образования в общеобразовательных школах страны поднимается уже давно, но пока что полномасштабно внедрения все еще нет.

Согласно данным ВОЗ, 2,2 миллиарда человек по всему миру страдают серьезными нарушениями зрения или слепотой. Но мир давно уже интегрировал слепых в полноценное общество.

Приведем в пример благополучную Германию, где слепой или слабовидящий человек не только учится в нормальной школе, но и в последствии поступает в вуз на общих основаниях. На время учебы ему нужно позаботиться об обеспечении себя необходимыми вспомогательными средствами и техникой. Это, конечно же, не дешевое удовольствие, но студентам помогает государство, а руководство многих немецких вузов предлагает целый курс мероприятий по интеграции в учебный процесс.

После окончания вуза слабовидящие и незрячие граждане обязательно трудоустраиваются. К тому же в течение нескольких лет, необходимых для того, чтобы инвалид по зрению освоился в новой фирме, компания получает на него своего рода грант — дотации от Федерального агентства по труду. Расходы на оборудование рабочего места лишенного возможности видеть сотрудника также покрываются за счет государства. И если в Азербайджане слепые занимаются незначительными подработками, то в более развитых странах лишенные зрения и слабовидящие люди все чаще находят себя в таких сферах, как IT-технологии, психология, педагогика, фармацевтика, юриспруденция, математика, физика. Вузы, в которых готовят специалистов в этих областях, среди людей со слабым зрением и незрячих очень популярны.

То есть, не ставится точка на безжизненном и померкшем хрусталике. Жизнь продолжается в движении, обонянии, осязании, ощущениях. И для того, чтобы ощущения эти были полными, государство должно увеличить заботу в отношении об этой прослойки людей, равняясь на европейские страны. Ведь гораздо страшнее потери зрения – потеря надежды и веры в лучшую жизнь.

Яна Мадатова

Minval.az