В американском городе Нью-Йорк при организации членов азербайджанской общины над островом Манхэттен в небо поднялся самолет с транспарантами «Stop Armenian Occupation» (Конец армянской оккупации), «Karabakh is Azerbaijan!» (Карабах – это Азербайджан).

Самолет кружил над Нью-Йорком в течение трех часов, местные жители с большим интересом восприняли транспаранты, передает Репорт.

В парке Либерти, откуда самолет был хорошо виден, собрались наши соотечественники. Они принесли с собой флаги и скандировали лозунги, а когда самолет пролетел над ними, встретили его аплодисментами.

Самолет пролетел перед зданиями государственной значимости, бизнес-центрами Empire Building, Business Center и жилыми зданиями.

Как отметил организатор проекта Эльмар Байрамов, в течение двух недель армяне оказывали давление на компанию Airads, занимающуюся воздушной рекламой, чтобы помешать реализации проекта. Более того армяне даже заплатили компании за это. Однако их усилия были напрасными.

Minval.az