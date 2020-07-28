Нармина Эльсевяр гызы Мустафаева назначена генеральным консулом Азербайджанской Республики в городе Стамбул Турецкой Республики.

Как сообщает пресс-службы главы государства, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Minval.az