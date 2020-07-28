Нармина Эльсевяр гызы Мустафаева назначена генеральным консулом Азербайджанской Республики в городе Стамбул Турецкой Республики.
Как сообщает пресс-службы главы государства, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Нармина Эльсевяр гызы Мустафаева назначена генеральным консулом Азербайджанской Республики в городе Стамбул Турецкой Республики.
Как сообщает пресс-службы главы государства, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Дата: 2020/07/28 11:54
Раздел: Азербайджан
Просмотров:
42
ИВ Ясамальского района Баку провела встречу с жителями, на которой обсуждался вопрос в связи с началом строительства
Состоялась торжественная церемония встречи в связи с прибытием в Баку личного состава Вооруженных Сил Турции, привлеченного к
Министр образования Эмин Амруллаев был представлен коллективу.
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что на территории Абшеронского
В политике есть непреложное правило: официальную позицию государства высказывают госструктуры и их представители: главы государств и правительств,
В рамках мероприятий, осуществленных Государственной пограничной службой по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, предотвращен незаконный ввоз
В Баку ребенок упал в кастрюлю с кипящим молоком.
Крупнейшая организация американских израильтян — Израильско-американский Совет (IAC) осудил зверства, совершенные армянскими дашнаками 21 июля против членов
Иордания даст ответ на представленную послу королевства в МИД Азербайджана информацию