28 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, днем сменится на северо-восточный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25, днем 32-36 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы – 758 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 60-70%, днем 30-35%.

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные, ливни, град. Будет дуть западный ветер, местами усилится. Температура воздуха составит ночью 21-26, днем 36-41, в горах ночью 14-19, днем 22-27 градусов тепла.

Minval.az