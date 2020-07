Актриса Оливия де Хэвилленд, известная своей ролью Мелани Гамильтон в фильме «Унесенные ветром» (Gone with the Wind, 1939), ушла из жизни 25 июля в возрасте 104 лет.

Актриса умерла во сне в своем доме в Париже, сообщает ТАСС со ссылкой на Deadline.

Оливия де Хэвилленд родилась 1 июля 1916 года в Токио, где ее отец Уолтер преподавал в британском колледже. Когда брак родителей распался, будущая звезда вместе с матерью и сестрой переехала в Калифорнию. Когда ей исполнилось восемнадцать, студия Warner Brothers предложила ей первый контракт. За свою профессиональную карьеру де Хэвилленд получила две премии «Оскар» (за фильмы «Каждому свое» (To Each His Own, 1948) и «Наследница» (The Heiress, 1949), дважды была удостоена награды «Золотой глобус».

