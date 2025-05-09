В Украине апрель текущего года стал самым смертоносным месяцем для гражданских лиц с сентября 2024 года из-за массового применения Россией баллистических ракет. Как сообщают украинские СМИ, об этом говорится в ежемесячном докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ).

«Кривой Рог, Сумы, Днепр, Запорожье, Киев и Харьков подверглись разрушительным обстрелам, которые привели к многочисленным смертям и ранениям среди гражданских лиц. Одной из основных причин столь резкого роста количества пострадавших стало массовое применение баллистических ракет по крупным городам по всей стране», – сообщила глава ММПЧ Даниэль Белль.

В ООН заявили по меньшей мере о 209 погибших и еще 1 146 раненых в апреле.

Атаки на крупные города Украины продолжились и в мае. Зафиксированы новые удары ракетами и барражирующими боеприпасами по Харькову, Одессе, Запорожью и Киеву, что вновь привело к жертвам гражданских лиц.

ММПЧУ отмечает, что атаки также привели к множеству жертв среди детей. В апреле по меньшей мере 19 детей погибли и 78 получили ранения, что является самым высоким подтвержденным месячным показателем жертв среди детей с июня 2022 года.

Всего с января по апрель 2025 года погибли 664 гражданских лица, еще 3 425 получили ранения, что на 59% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.