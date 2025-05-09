Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами ожидается туман, будет преобладать умеренный юго-западный ветер. Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 15-18°, днем — ​​25-29°. Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем — 50-55% .

Завтра в регионах Азербайджана в основном будет без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах в течение дня возможны кратковременные осадки и грозы. Возможны кратковременные ливни, местами град и туман, ожидается умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 14-19°, днем — ​​26-31°, в горах ночью 5-10°, днем — ​​17-22°.