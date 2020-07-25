26 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, южный ветер к вечеру сменится умеренным северо-восточным.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, ночью на Абшеронском полуострове ожидается 22-26, днем 33-37 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70, днем — 35-40 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых горных районах ожидаются грозы, дожди, град. Утром в горах туман. Западный ветер временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 21-26, днем – 34-39 градусов тепла, в горах ночью — 16-21, днем 22-27 градусов тепла.

Minval.az