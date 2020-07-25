На Баязидской площади в Стамбуле состоялся многотысячный митинг под названием “Отдадим жизни во имя родного Азербайджана”.

Целью митинга явилось оказание поддержки Азербайджану в связи с напряженностью на азербайджано-армянской границе, почтение светлой памяти шехидов и выражение протеста против армянских провокаций, передает Репорт.

Инициаторами митинга, в котором приняли участие около 5 тысяч азербайджанцев, турок и представителей других народов, выступили Союз культуры и солидарности Стамбульского университета, организации «Туран оджаглары» и «Единый Азербайджан».

В начале мероприятия минутой молчания была почтена память шехидов, затем прозвучали гимны Азербайджана и Турции. После этого председатель Союза культуры и солидарности Анар Джан Кытай зачитал совместное заявление. В заявлении была осуждена оккупационная политика Армении, выражена поддержка и безграничная преданность азербайджанцев мира Родине.

Глава организации «Туран оджаглары» Эрджан Урчар выразил готовность отдать жизнь во имя братского Азербайджана. Почетный председатель Союза культуры и солидарности Азербайджана Рашид Мустафазаде подчеркнул необходимость проведения подобных акций во всем мире. Участники митинга скандировали лозунги «Шехиды бессмертны, Родина неделима“, “Карабах — это Азербайджан”, “Справедливость Карабаху».

Minval.az