25 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 33-35 градусов тепла. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью – 65-75%, днем – 40-50%.

В некоторых горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются грозы, местами ливни, град. Будет дуть восточный ветер, временами усилится. Температура воздуха составит ночью 20-25, днем 33-38, в горах ночью 12-17, днем 18-23 градуса тепла.

Minval.az