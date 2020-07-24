Армяне, решившие провести пикет перед зданием посольства Азербайджана в Бельгии, натолкнулись на акцию протеста наших соотечественников, сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Азербайджанцы, узнавшие о намерении армян провести несанкционированную акцию, в короткое время собрались у здания посольства. Наши соотечественники вывесили перед зданием посольства плакаты с надписью «Конец армянской оккупации!», «Справедливость к Ходжалы!» на английском языке, а также выставили в ряд фотографии азербайджанских шехидов, самоотверженно защищавших свою Родину и героически павших в боях с армянами.

В ходе акции прозвучал Государственный гимн Азербайджана, патриотические марши и песни, собравшиеся скандировали лозунги «Карабах — это Азербайджан!», «Карабах был и остается нашим!».

Было заявлено, что Нагорный Карабах является исконно азербайджанской землей, а незаконный, преступный режим, созданный на оккупированных землях Азербайджана, не признан ни одной страной и организацией. Подчеркивалось, что Азербайджан освободит свои земли от армянской оккупации и восстановит свою территориальную целостность.

Солидарность и сплоченность азербайджанцев вынудили армян отступить, таким образом, их попытка провести акцию провалилась.

Minval.az