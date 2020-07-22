«Вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией не должен переноситься на территорию Молдовы», — заявил в среду в Кишиневе посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов.

Комментируя стычку между представителями общин азербайджанцев и армян в Кишиневе, он назвал «виновниками провокации советника президента Эрнеста Варданяна и депутата парламента от ПСРМ Гаика Вартаняна», передает infotag.md.

«С их стороны шел мат-перемат в адрес азербайджанцев на армянском языке. Как это можно было допустить? Эти два человека присутствовали на митинге, но не имели морального права на это. Они — граждане Молдовы. Они должны представлять Молдову, а не интересы Армении. Полгода назад Гаик Вартанян, будучи депутатом от Молдовы, поставил подпись под резолюцией против Азербайджана. Пусть депутат и советник президента представляют культуру своего народа, своего этноса. Они не должны переносить конфликт между Азербайджаном и Арменией на территорию Молдовы», — уверен дипломат.

Он напомнил, что президент РМ Игорь Додон и президент Азербайджана Ильхам Алиев «имеют дружеские и партнерские отношения».

«В период пандемии Азербайджан передал Молдове гуманитарный груз в 30 тонн», — отметил посол.

Minval.az