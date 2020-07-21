Вопросы стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе обсудил глава МИД РФ Сергей Лавров с послами Армении и Азербайджана в Москве Варданом Тоганяном и Поладом Бюльбюльоглы в ходе рабочего завтрака, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

«В ходе встречи обсуждались вопросы обеспечения безопасности в Закавказье, задачи стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе, перспективы активизации усилий по нагорно-карабахскому урегулированию под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — говорится в сообщении МИД России, распространенном во вторник.

Minval.az