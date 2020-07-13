Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу решительно осудил провокации ВС Армении на границе с Азербайджаном.

Комментируя телеканалу TRT Haber сообщения о боестолкновениях на азербайджано-армянской границе, которые привели к гибели военнослужащих ВС Азербайджана, Чавушоглу призвал Ереван «опомниться».

«Армения должна отдавать отчет своим действиям. Турция и турецкий народ всеми возможностями находятся рядом с Азербайджаном», — подчеркнул турецкий министр.

Чавушоглу назвал действия армянской армии неприемлемыми. Министр отметил, что азербайджанская армия дал должный ответ на провокации армянской стороны.

«Армения пытается отвлечь внимание мировой общественности от факта оккупации азербайджанских земель и создать новые зоны напряженности», — сказал Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии напомнил, что Армения до сегодняшнего дня не согласилась ни на один из планов мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

По его словам, Турция готова оказать любую посильную помощь в защите территориальной целостности Азербайджана.

«Каким бы ни был выбор Азербайджана в вопросе урегулирования ситуации по оккупированному Нагорному Карабаху и прилегающим районам – Турция поддержит это решение», — сказал министр.

Minval.az