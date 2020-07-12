Чтобы ни происходило на армяно-азербайджанской границе и в зоне карабахского конфликта, а вооруженные столкновения и там, и там дело обычное, Иреван непременно выдает себя за обороняющуюся сторону.

Он по традиции утверждает, что возмутителем спокойствия выступают азербайджанские военные, которым всегда приходится мириться с потерями.

Стереотипная постановка рассчитана на то, чтобы внушать сообществу мысль о невиновности армян в разжигании региональной напряженности, и чтобы убедить всех, что у истоков армяно-азербайджанского конфликта стоял Баку.

Последний вооруженный инцидент, происшедший несколькими часами ранее в зоне Товузского района Азербайджана, серьезный, и первым о нем сообщили из Баку, уточнив, что есть потери с обеих сторон.

Из Иревана же с опозданием проинформировали, будто азербайджанские военные попытались совершить нападение на армянские позиции. Информационная стряпня выдала провокаторов, показав, насколько они неумело блефуют.

Подтвердив, что азербайджанская сторона была вынуждена открыть огонь из артиллерийских орудий, армяне признали, что сами нарвались на побоище. Даже людям невоенным понятно, коль речь идет об артиллерийских ответах обороняющихся азербайджанцев, значит, потерь не избежать.

Азербайджан опередил зарвавшегося противника, параллельно проинформировав сообщество о том, что имеет место серьезный инцидент, ставший очередным следствием армянского экспансионизма.

Баку дал понять, что применение армянской стороной тяжелых вооружений, свидетельствует о далеко идущих намерениях страны-агрессора, который не довольствуется рисковым потенциалом зоны карабахского конфликта и одержим интернационализацией армяно-азербайджанского противостояния. Причина неадекватного позиционирования все та же – необоснованные территориальные притязания.

Недавние предупреждения президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес агрессора, который прицельно идет на обрушение политического процесса вокруг принадлежности Нагорного Карабаха, тем и были вызваны, что Иреван вплотную приблизился к красной черте.

Императивы азербайджанского лидера мало чем соотносятся с целями и средствами мягкой силы. Армения и ее региональная политика дают ясное представление о том, что Иреван абсолютно не договороспособный сосед, и в контакте с ним не имеет смысла рассчитывать на достижение дипломатического консенсуса. Вероятность новой войны в регионе как никогда высока.

Армию агрессора ничему не научили события апреля 2016 года, когда она на стратегических направлениях фронта, оказавшись в клещах азербайджанских передовых подразделений, сначала впала в оцепенение, а следом смирилась с многочисленными потерями. Итог был настолько внушительным, что спустя несколько дней после прекращения огня, Иреван отважился промямлить об отбитии атаки обороняющегося Азербайджана.

И тогда армяне спровоцировали обострение, подумав, будто способны шапками закидать азербайджанцев. Не тут-то было.

Иревану до сих пор хватает наглости утверждать, будто четырехдневная война завершилась победой агрессора. Полетели головы армянских генералов, были смещены глава генштаба и чуть загодя министр обороны. В бурных парламентских прениях, где народные избранники подолгу выясняли причинно-следственные мотивы военного провала, прозвучал призыв экс-премьера применить против Азербайджана грязную атомную бомбу.

И сегодня новые власти Армении продолжают парламентское расследование причин поражения, итогом которого стало освобождение более чем 2 тысяч квадратных километров земель, но это не мешает вещать, будто мини война закончилась поражением Баку. Вот такая у армянской стороны мораль, которая ни на что положительное не способна.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев дал развернутую характеристику инциденту на западной границе страны, отметив, что контратака азербайджанских военных оказалась более чем эффективной.

Попытка вооруженных сил Армении перейти в атаку стала своеобразным повторением сценария апреля 2016 года, и отсюда разгул алармистских настроений в высоких иреванских кругах.

По словам представителя администрации азербайджанского президента, вооруженные силы Азербайджана контролируют оперативную обстановку, из чего следует, что грязные планы армянских военных захлебнулись на старте, и все, на что они рассчитывали, не сбылось.

Агрессор затеял обострение с целью захвата новых участков азербайджанских территорий. Это проливает свет на глубину аннексионистских замыслов Иревана. Это еще одно свидетельство в пользу вывода о том, что Армения не желает отказа от политики агрессии, раз подрывает спокойствие уже не в зоне Карабахского конфликта, а вдоль государственной границы двух стран.

Иреван пытается воссоздать тревожную картину, отталкиваясь от которой можно прийти к выводу о бесперспективности мирных переговоров. Азербайджан в военно-политическом плане является доминантом. Не случайно на армяно-азербайджанской границе вдоль Газахского и Товузского районов дислоцированы подразделения Государственной пограничной службы Азербайджана, которым и без участия национальной армии по силам держать обстановку под контролем.

Не исключено, что этот мотив и подогревает соблазн агрессора. Провокации продолжаются систематически. Банально занижая боевой потенциал азербайджанских пограничников, агрессор умышленно идет на обострение положения, и получает по заслугам.

Помощник президента Азербайджана отметил, что серийными авантюрами Иреван желает втянуть в армяно-азербайджанское противостояние военно-политические организации, в которых состоит. В этом роковая ошибка, и она приведет к коллапсу Армении.

Недавнее заявление одного из высокопоставленных армянских военных о том, что «Азербайджан не рискнет напасть на Армению, ибо ему есть чем рисковать», это нечто из серии опасных заблуждений. Война станет началом конца, как для непрофессиональной власти Армении, так и для неугомонных армянских ястребов.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az