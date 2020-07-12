В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса. Об этом сообщил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.

«Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса», — сообщил он.

Тем временем директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев сообщил, что задачей этого этапа исследования было продемонстрировать безопасность вакцины для здоровья человека, что и было сделано.

Тарасов пояснил, что добровольцы долго находились в изоляции, были ограничены в контактах с внешним миром еще до начала испытаний, чтобы исключить заражение коронавирусом.

По его словам, длительная изоляция оказала воздействие на психологическое состояние добровольцев, в ходе исследования возникали конфликтные ситуации, выросло эмоциональное напряжение. В связи с этим к работе были подключены психологи, чтобы снизить возникшую напряженность.

Дальнейший план разработки вакцины уже определяется стратегией разработчика, в том числе сложностью эпидемиологической ситуации с вирусом и возможностью масштабирования производства, заявил Лукашев.

Ранее Тарасов сообщал, что препарат против коронавируса представляет из себя рекомбинантную аденовирусную вакцину, которая, по сути, является неживой и создана искусственно. По его словам, фактически, она не содержала в себе частей коронавируса, «Принцип ее действия таков, что она должна вызывать иммунитет, иммунный ответ, схожий с иммунным ответом, который возникает на коронавирус», — сказал ученый.

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