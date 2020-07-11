Всемирная организация здравоохранения выступает против возвращения к жесткому карантину для противодействия распространению COVID-19. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Мы все хотим избежать того, чтобы целые страны возвращались к полному карантину, такого никто не хочет», – заявил Райан.

Райан отметил, что ВОЗ беспокоят большие ячейки заболевания, когда происходят вспышки и быстрая передача коронавируса.

«Мы и многие ученые отмечали: как только жесткий карантин закончится, всегда будет риск новых вспышек заболевания, появится возможность передачи вируса», – добавил он.

Minval.az