Государственный совет Турции в пятницу отменил решение правительства страны от 24 ноября 1934 года о статусе музея Айя-Софьи (Святой Софии).

Тем самым Айя-Софья вновь будет использоваться в качестве мечети.

Строительство собора Святой Софии началось в 532 году, а освещение состоялось 27 декабря 537 года.

Собор в течение 916 лет считался самым большим храмом в мире, а после завоевания города в 1453 году седьмым султаном Мехметом II стал главной мечетью Османского государства.

В первой пятничной молитве в мечети 1 июня 1453 года участвовал сам Мехмет II Завоеватель (Фатих).

Айя Софья веками считается символом завоевания столицы Византийском империи.

По решение правительства Турции за номером 7/1589 от 24 ноября 1934 года эта достопримечательность Стамбула получила статус музея.

В 1985 году Айя-Софья была признан памятником мирового наследия ЮНЕСКО.

В июле 2016 года в Айя-Софье впервые за 85 лет был озвучен призыв к молитве (азан).

29 мая текущего года в рамках торжественных мероприятий, приуроченных к 567-й годовщине завоевания Стамбул в стенах Ая Софья была озвучена сура «Аль-Фатх» из священного Корана.

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