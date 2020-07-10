Помимо теста-мазка на COVİD-19 следует сдавать и анализ на кровь, так как результат мазка не всегда отражает истинную картину, сказал Trend врач Эльнур Эльдароглу.

По его словам, при инфицировании коронавирусом отмечаются такие симптомы, как температура 37.2 — 37.7, потеря обоняния, вкуса, вялость, усиленное потоотделение, продолжительный спастический кашель и одышка.

«При отсутствии таких симптомов больных называют ассимптоматичными. Но иногда томография грудной клетки (КТ) показывает атипичную пневмонию, и при 100%-ном наличии признаков заболевания COVİD-19 результат мазка бывает негативным. Иногда бывает и так, что несмотря на отсутствие симптомов результат анализа бывает положительным.

Сдав недорогой анализ крови, можно не теряя времени начать лечение. Если тест на COVİD-19 (из зева и горла) оказался негативным, но вы сомневаетесь в том, заражены или нет, обязательно сдайте кровь на анализ и анализ CRP, то есть, анализ на реактивный белок. Некоторые показатели проявятся — в крови упадет содержание лейкоцитов (WBC), нейтрофилы и скорость оседания эритроцитов увеличится, количество лимфоцитов снизится. КТ грудной клетки в совокупности с результатами указанных анализов подтверждают наличие у человека пневмонии COVİD-19», — отметил он.

Minval.az