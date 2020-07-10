После падения цен на нефть до отрицательных значений инвестиции в нефтегазовую сферу могут иссякнуть, а стоимость топлива превысит отметку $100 за баррель. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на прогнозы аналитиков.

По словам директора по инвестициям хедж-фонда Northern Trace Capital Тревора Вудса, к 2025 году, несмотря на давление на производителей нефти, ее стоимость «достаточно легко» может достигнуть $150 за баррель.

В долгосрочной перспективе, как соглашаются большинство аналитиков, цены на нефть должны установиться на уровне, позволяющем энергетическому сектору получать выгоду, производя достаточное для удовлетворения потребностей количество топлива.

На вопрос, вырастет ли цена нефть до $100 в течение следующих двух лет, аналитик JPMorgan Кристиан Малек отвечает словом «абсолютно». Директор по инвестициям лондонского фонда Matilda Capital Management Ричард Фуллартон ожидает, что стоимость нефти превысит $100 уже во второй половине 2020 года.

При этом, как отмечает WSJ, в этом году инвестиции в нефтегазовые активы сократятся на 32%, до $328,4 млрд. Малек указывает, что для восстановления до уровня, способного закрыть потребности в топливе, до 2030 года потребуются дополнительные инвестиции в размере $625 млрд.

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