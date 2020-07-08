Данные паспортов нескольких сот граждан Армении, включая военнослужащих, а также документы, касающиеся воинских частей, были слиты в сеть азербайджанскими хакерами в течение трех последних дней.

Об этом в интервью Sputnik заявил специалист по информационной безопасности Самвел Мартиросян.

По его словам, только за последний месяц в сеть шесть раз были слиты данные зараженных в Армении коронавирусом людей.

«Паспортов — несколько сот, документов несколько. Однако каким объемом информации владеют хакеры на самом деле — пока непонятно. Возможно, намного большим, а в сеть данные сливаются «порционно»», — сказал Мартиросян.

По оценке эксперта, складывается крайне опасная ситуация, потому что среди документов есть, например, информация о количестве машин в воинской части, а данными паспортов могут воспользоваться мошенники для оформления кредитов.

В Минобороны Армении сообщили, что на данный момент ведомство проверяет достоверность информации.

В службе национальной безопасности Армении отметили, что данными по последнему сливу они не располагают, однако подтвердили факт двух предыдущих.

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