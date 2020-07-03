Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и глава Генштаба ВС Турции генерал Яшар Гюлер прибыли в пятницу в Ливию.

Визит организован с целью мониторинга реализации турецко-ливийского Меморандума о взаимопонимании в области безопасности и военного сотрудничества.

На военном аэродроме «Митига» в Триполи турецкую делегацию встречали замглавы Минобороны Ливии Селахаддин Абдуллах ан-Намруш, глава Генштаба ВС генерал Мухаммед аш-Шериф, командующий ВМС Абдулхаким Абухалиа, посол Турции в Триполи Серхат Аксен и другие.

Акар приветствовал строй почетного караула.

Министр нацобороны и начальник Генштаба Турции направились в расположение Командования по сотрудничеству в сфере обороны и учебно-консультативной помощи в Ливии.

Minval.az