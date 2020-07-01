Россия и Беларусь достигли понимания в вопросе преодоления споров по цене на газ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова посла Беларуси в России Владимира Семашко.

Семашко отметил, что две страны также демонстрируют взаимопонимание по вопросу формирования единого рынка газа. «Я должен вас проинформировать, что вчера состоялось знаковое мероприятие, когда встретились министры энергетики России и Беларуси [Александр] Новак и [Виктор] Каранкевич, присутствовали и от посольства люди, и был [глава «Газпрома»] Алексей Миллер. И мне показалось, что понимание созрело. <…> Вчера по докладам я понял, что назрело понимание, что надо двигаться дальше и двигаться к единому рынку газа», — заявил посол.

По словам дипломата, республика в настоящее время не удовлетворена ценами на российский газ и разногласиями с «Газпромом». Однако он отметил, что белорусская сторона видит, что «есть понимание», и считает, что «такую задачу надо ставить». «К 1 января 2022 года мы должны решить ту задачу, которую ставили в 2017 году», — подчеркнул Семашко.

Minval.az