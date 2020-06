Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз назвал гонорар спортсмена за публичные выступления.

Ранее в Forbes сообщалось, что за выступление перед публикой спортсмен получает $78 тыс.

«Это не совсем так. Его заработок за выступление составляет минимум $300 тыс. в день», — написал Абдель-Азиз в Twitter.

Нурмагомедов провел в профессиональной карьере 28 поединков и одержал 28 побед. В следующем бою в UFC россиянин должен встретиться с американцем Джастином Гэтжи.

This is little bit wrong his speaking engagements 300k per day minimum https://t.co/2ehBJtd3Le

— Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) June 30, 2020