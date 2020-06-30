Совет директоров АФК «Система» вновь избрал своим председателем Владимира Евтушенкова, говорится в сообщении корпорации, сообщает «Прайм».

«На состоявшемся после годового собрания акционеров заседании совета директоров АФК «Система» его председателем избран Владимир Петрович Евтушенков, заместителями председателя – Анна Григорьевна Белова и Андрей Анатольевич Дубовсков», — говорится в сообщении.

Годовое собрание акционеров, состоявшееся 27 июня в онлайн-формате, избрало новый состав совета директоров и увеличило его численный состав до 12 человек с 11.

Новичками в совете стали глава УК «Роснано» Анатолий Чубайс, бывший вице-премьер Люксембурга Этьен Шнайдер и президент АФК «Система» Владимир Чирахов, который возглавил корпорацию в середине апреля.

Кроме того, в совет директоров переизбраны основной владелец «Системы» Владимир Евтушенков, экс-глава АФК «Система», заместитель председателя совета директоров Андрей Дубовсков, президент Segezha Group (принадлежит АФК) Михаил Шамолин, первый вице-президент корпорации Феликс Евтушенков, экс-совладелец «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили.

В совет также вошли бывший президент Армении Роберт Кочарян, бывший глава российского подразделения KPMG Роджер Маннингс, экс-президент Deutsche Telekom Рон Зоммер и профессор, член комитета по аудиту, финансам и рискам «Системы» Анна Белова. Отметим, что Кочарян Роберт Седракович стал независимым директором, председателем Комитета по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению.

АФК «Система» — инвестиционный холдинг, владеющий активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основным акционером АФК «Система» является Владимир Евтушенков, владеющий 59,2% акций «Системы». Его сыну Феликсу Евтушенкову принадлежит 5,1817%.

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