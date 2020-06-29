Экспертное сообщество Южного Кавказа, и не только Южного Кавказа, обсуждает очередной «крутой вираж» в отношениях Армении и России. Напомним: в парламенте Армении рассматривается законопроект «Об аудиовизуальных медиа». Он, в числе прочего, серьезно вещание иностранных телеканалов в мультиплексе, то есть в пакете, доступном на территории Армении через обычную антенну. Сегодня в Армении таким образом можно смотреть российские «Первый канал», «Россия», «Культура», «Мир», который считается телеканалом всего СНГ, а также американский CNN. Теперь, согласно новому закону, российские каналы в «общедоступном» армянском эфире смогут работать только после того, как будет заключен соответствующий межгосударственный договор, плюс еще их контент должен будет обязательно дублироваться на армянском языке или снабжаться субтитрами. И если вопрос с межгосударственным договором решить можно, то вот полный дубляж российских каналов — это уже задача совсем другого уровня технической сложности, так что многим вещателям будет проще уйти из мультиплекса в кабельные сети. Окончательное принятие закона ожидается только в июле, но на него уже отреагировало посольство РФ в Армении.

Строго говоря, каждое государство вправе само решать, кого ему допускать в общественный мультиплекс, а кого туда «не пущать». Не говоря о том, что многие страны вообще не допускают в «открытый эфир» иностранные телеканалы и даже радиостанции. Но если «правила игры» меняются столь резко, если под ударом оказываются именно российские каналы, да еще в плотной «увязке» с вопросами языка — вот это уже меняет акценты. Особенно если учесть, как остро реагирует Москва на любые попытки «сократить сферу применения» русского языка в новых независимых государствах.

На первый взгляд, тон размещенного в ФБ заявления российской дипмиссии в Иреване весьма далек от тех выражений, в которых Москва обычно комментирует «языковую политику» других государств, когда эта политика ей не нравится. Российские дипломаты даже признали, что «данный вопрос является внутренним делом Армении как суверенного государства» и заверили, что Россия открыта для диалога и обсуждений. Но вместе с тем посольство РФ озвучило и недвусмысленные предупреждения. Прежде всего, рассуждая о роли русского языка в Армении, который здесь не имеет никакого особого статуса, дипломаты тонко намекают, что де-факто русский язык продолжает до сегодняшнего дня играть в Армении бóльшую роль, нежели просто иностранный язык, и отмечают: «Значительная часть армянских граждан непосредственно связана с Россией – кто-то там работает, у кого-то — живут родственники, которых они часто навещают и т.д. Наши страны объединяет членство в Евразийском экономическом союзе и Организации Договора о коллективной безопасности». «Перевод с дипломатического» предельно ясен. Во-первых, Россия вполне может ответить на «вопросы языкознания» в исполнении Пашиняна, скорректировав свою миграционную политику в отношении Армении. Где, как не преминули заметить российские дипломаты, все еще не решается вопрос с признанием в РФ армянских водительских прав, и там тоже все упирается в вопрос языка. А во-вторых, у Армении как члена ЕАЭС и ОДКБ есть определенные обязательства перед Москвой. В том числе и в языковой политике.

Но самое главное, дело одними только телеканалами не ограничивается. И это не только фактическое отсутствие в Армении системы образования на русском языке и министр этого самого образования, советующий гражданам не писать ему писем, используя «кириллицу, латиницу или зибилицу». Есть еще отказ Пашиняна посетить Парад Победы в Москве. Сослался премьер на коронавирус. Только вот на уровне экспертного российского сообщества устами Геворга Мирзаяна ему уже напомнили: «Пардон, а что, в Узбекистане, Белоруссии и других странах короны нет? Она везде есть. Но их руководители поехали на Парад», который еще и «политическое событие, это про солидарность». Более того, «на Парад приехали лидеры всех стран, которые входят в российский оборонный (ОДКБ) и экономический (Евразийский) союзы. Все — кроме армянских. Ок, Пашинян не хотел ехать — из-за болезни, или из-за нежелания отвлекаться от увлекательного процесса изнасилования судебной системы страны. Но можно же было послать на Парад Армена Саркисяна? Или он побоялся не только остановить насильника, но и расстроить поездкой в Москву своих лондонских друзьяшек, посему и послал министра обороны?» Из чего делается (и озвучивается) вывод: «Это демонстративный плевок».

Но теперь уже на повестке дня другой вопрос: а что дальше? Все так и останется на уровне «полуофициального ворчания», как, кстати, это было в случае с открытием в центре Иревана памятника гитлеровскому пособнику Гарегину Нжде? Или Москва сделает следующий шаг и все же перейдет к реальному давлению на Иреван? Тем более что все разворачивается как раз в то время, когда Азербайджан уверенно продвигает свои интересы и свои позиции на европейском направлении, а это априори улица с двусторонним движением. И если Совет ЕС и Европарламент используют такие формулировки, о которых азербайджанские дипломаты еще совсем недавно не могли даже мечтать (и от которых бросает в дрожь армянских экспертов), если азербайджанский газ уже теснит российский на европейском рынке, а посольство США, поздравляя Азербайджан с днем Вооруженных сил, вспоминает об учениях НАТО — самое время действовать.

Другой вопрос, что является конечной целью Кремля — давно назревший пересмотр политики РФ на Южном Кавказе или «рихтовка» внутриполитического поля в Армении. Где Пашиняны приходят и уходят, а база в Гюмри и завязанные на на нее геополитические планы остаются.

И да, это лучше помнить не только иреванским игрокам.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az