Германия готовит санкции против США, которые будут введены в действие, если Вашингтон представит новые меры против «Северного потока — 2». Об этом передает «Газета.ру» со ссылкой на Bloomberg.

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«Германия готовится нанести ответный удар по Соединенным Штатам в том случае, если президент Дональд Трамп выполнит свою угрозу убить газопровод «Северный поток — 2» с помощью дополнительных санкций», — пишет издание.

Отмечается, что Меркель может оказать давление на ЕС, чтобы предпринять общие действия.

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